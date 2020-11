Coronavirus, Conte firma Dpcm: misure non cambiano

Il governo ha fornito alle regioni garanzie sui ristori, sulle misure economiche e sui dati epidemiologici che porteranno alla suddivisione delle aree a rischio ma le misure del nuovo Dpcm non cambiano. E’ questo – secondo quanto si apprende – l’esito dell’ultima riunione tra il premier Conte e i capi delegazione sulle misure anti-Covid. Alla riunione hanno preso parte in video collegamento anche i ministri Patuanelli e Gualtieri al lavoro sul nuovo decreto ristori. Come chiesto dalle regioni ci sara’ contestualita’ tra il varo del Dpcm e gli aiuti alle attivita’ che verranno danneggiate dal nuovo provvedimento. Il presidente del Consiglio ha firmato il provvedimento che verra’ pubblicato domani nella Gazzetta ufficiale.