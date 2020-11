Campofranco. Ripresi i lavori nel cantiere di via Grappa.

CAMPOFRANCO. Sono ripresi i lavori del cantiere di lavoro per la sistemazione della via Grappa. Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza. “Dopo essere intervenuti nelle problematiche legate alla condotta idrica che interessava diversi cittadini di via Grappa, sono ripresi con ritmo sostenuto i lavori di rifacimento della pavimentazione e messa in sicurezza del primo tratto della via”.

Il sindaco ha poi ribadito: “Risolte altre problematiche evidenziate a seguito dell’inizio dei lavori, da lunedì si comincerà la pavimentazione a cominciare dai marciapiedi per poi passare alla strada. Via Grappa necessitava di tale intervento dato che il manto stradale era sconnesso e pieno di avvallamenti e buche che non consentivano il regolare transito delle auto e dei pedoni, essendo un’arteria essenziale nella circolazione stradale di Campofranco”.