Campofranco. La percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti si conferma al 65%.

CAMPOFRANCO. Nel 2019 Campofranco ha raggiunto e superato il limite della percentuale del 65% di differenziata imposto dalla Regione Sicilia per non incorrere nelle sanzioni e ricevere il premio economico, ritirando a Catania il riconoscimento di tale risultato avendo raggiunto il 65,9% su base annua.

Nei primi 7 mesi del 2020, invece, nonostante la pandemia da covid-19 abbia causato enormi difficoltà, il risultato medio è sulla stessa cifra dello scorso anno: 65,87%. A renderlo noto il sindaco Rino Pitanza.

“Chiaro che bisogna comunque migliorare – ha aggiunto – differenziando sempre meglio e sempre di più ogni tipologia, ricordando che più si va all’isola ecologica più vantaggi si hanno in bolletta. Intanto i dati che si stanno elaborando per i mesi di agosto e settembre sono incoraggianti (ve li comunicherò a breve) e quindi siamo proiettati anche nel 2020 a raggiungere e superare il limite ragionale, non pagare la multa e ricevere ancora il premio”.

Secondo il sindaco: “Dobbiamo essere tutti insieme a puntare sempre al massimo, migliorare ancor di più l’ambiente e, nonostante i costi di smaltimento aumentano in maniera improvvisa nel corso dell’anno, cercare di non aumentare il costo della bolletta”.