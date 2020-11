Campofranco. Favismo: in arrivo una nuova ordinanza sindacale.

CAMPOFRANCO. Sono in aumento i casi di favismo a Campofranco e ciò impone al sindaco di rivedere l’ordinanza già emessa lo scorso anno in materia, con l’obbligo prioritario di salvaguardare la salute dei cittadini.

A comunicarlo è stato il sindaco Rino Pitanza. Il favismo è un’anomalia genetica che interessa alcuni enzimi contenuti nei globuli rossi. Nota fin dall’antichità come “malattia delle fave”, questa patologia, come si evince dalla parola stessa, comporta l’assoluta necessità di evitare l’assunzione di fave ed altri alimenti, come piselli e verbena, ma anche il contatto con il polline nella fioritura.

Nei soggetti affetti da favismo si registra un deficit di un’enzima che può comportare gravi conseguenze nei globuli rossi.