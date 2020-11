Campofranco. Approvate agevolazioni per Imu e Tasi degli esercizi commerciali.

CAMPOFRANCO. Agevolazioni per Imu e Tasi per le attività commerciali. Sono quelle che sono state introdotte per quanto riguarda gli esercizi commerciali di Campofranco colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia da coronavirus.

La delibera è stata votata all’unanimità dai gruppi consiliari di maggioranza e minoranza su proposta del responsabile dell’area Finanziaria del Comune, su specifica direttiva del Sindaco.

Il provvedimento riguarda l’abbattimento del costo della spazzatura dell’ 83% e di nove/dodicesimi per quanto riguarda l’IMU. Per usufruire delle agevolazioni bisogna avere alcuni requisiti previsti dalle norme nazionali che si racchiudono nel cosiddetto “fondo perequativo”, strumento che mira a ridurre le diseguaglianze tra Regioni i cui abitanti presentano differenti capacità fiscali.

Il tutto è subordinato al trasferimento delle somme da parte della Regione al comune. Le domande di adesione per gli esercizi commerciali scadono il prossimo 1 Marzo 2021 e per maggiori chiarimenti, esercenti e consulenti possono rivolgersi al settore finanziario del comune.