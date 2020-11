Caltanissetta, insegnante positivo alla Vittorio Veneto: nessun rischio per gli alunni

Un insegnante della scuola media inferiore Vittorio Veneto, al Villaggio Santa Barbara di Caltanissetta, è risultato affetto da Covid 19.

Un caso di positività che non preoccupa la dirigenza poiché il docente è già assente dalla scuola da quasi una settimana.

Niente, però, deve essere lasciato al caso o all’imprevedibilità e, in via del tutto cautelativa, la scuola ha deciso di sospendere le lezioni frontali per le 3 classi coinvolte e disporre la didattica a distanza.

“I colleghi del docente hanno già effettuato il tampone e sono risultati negativi – ha spiegato il dirigente amministrativo dell’istituto -. Adesso attendiamo comunicazioni dall’ASP per sapere se i ragazzi di I, II e III media dovranno sottoporsi ai controlli”.

Tranquillità anche per il sistema dei tracciamenti poiché l’insegnante è originario e risiede in un altro Comune del Nisseno. In sintesi non si tratterebbe di un focolaio locale.

“Non abbiamo disposto alcuna quarantena cautelativa ma un semplice invito a restare a casa in attesa di avere riscontri dall’azienda ospedaliera nissena – ha proseguito il dirigente -. I nostri ragazzi sono stati già guidati dai rispettivi insegnanti in attività formative domestiche per non perdere la continuità scolastica. Noi ci consideriamo una grande famiglia e vogliamo prenderci cura dei nostri allievi in modo amorevole”.

L’intento, infatti, è quello di gestire la situazione in modo rassicurante senza lasciare gli alunni isolati, creare inutili allarmismi o dare spazio ad azioni superficiali e irresponsabili. Restare a casa il più possibile e limitare i contatti con i coetanei, al momento, è la strategia da adottare.

L’anno scolastico iniziato non sarà per nulla uguale a quelli trascorsi e si richiede impegno e responsabilità ad alunni, genitori, docenti e personale scolastico.