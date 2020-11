Caltanissetta, covid in scuola di infanzia: scatta l’allarme, tamponi e quarantena

CALTANISSETTA – Continua ad incutere timore il binomio covid-scuola; ormai, purtroppo quotidianamente, non mancano le quarantene per classi e scuole. Questa volta è toccato a bambini e personale della scuola dell’infanzia di due plessi scolastici dell’istituto comprensivo “Vittorio Veneto” di Caltanissetta. Immediata la notifica di isolamento per i soggetti interessanti da parte dei vigili urbani.

Contestualmente sono scattate, tramite l’Asp, le procedure di isolamento e le attività connesse dell’Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) che è intervenuta per la somministrazione del test rapido antigenico che, in caso di positività, verrà ripetuto con test molecolare.

I plessi interessati sono “Santa Lucia” e “Firrio”: accertati casi positivi al covid-19.