Caltanissetta, covid: classe in quarantena, tre vigili urbani positivi

CALTANISSETTA -Inarrestabile la diffusione del coronavirus nelle scuole del nisseno. Fioccano i contagi e le quarantene preventive per tentare di limitare la diffusione del viurs nelle scuole in cui continua al didattica “dal vivo”. Questa volta è toccato ai 18 alunni di una classe del plesso “M. Abbate”, dell’istituto comprensivo “Martin Luther King” dopo il caso di positività accertato: oltre ai bimbi in quarantena anche i docenti Gli alunni e i docenti dovranno rimanere in quarantena in attesa dell’esito dei tamponi.

Nel frattempo conclusi i tamponi sugli agenti di polizia municipale di Caltanissetta: scoperti altri tre casi di positività