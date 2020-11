Butera. L’azienda Chimera apre alla nuova modalità di riciclo di prodotti Hi – Tech.

Butera. Vivono letteralmente a nostro fianco nelle attività quotidiane,

ma contengono prodotti nocivi che andrebbero sempre recuperati. Un

argomento che sta a cuore a Filippo Chimera che ha allestito una vera e

propria filiera di stoccaggio e riciclo di prodotti hi-tech, all’interno

della sua attività Autodemolizioni Chimera, indispensabile a riciclare

materiali altamente inquinanti e nocivi per la salute, tra i quali

piombo, cadmo, cromo e mercurio.

Negli ultimi anni dalle numerose sperimentazioni nel campo della tecnologia si è giunti alla realizzazione di prodotti all’avanguardia capaci di attirare sempre più l’attenzione di tante famiglie che non riescono a fare a meno di sostituire i vecchi prodotti con altri più innovativi.

Tuttavia “non è tutto oro ciò che luccica”. condizionatori, lavatrici, batterie a piombo, sorgenti luminose a scarica sono solo alcuni di tutti quei

prodotti che contengono sostanze altamente pericolose capaci di generare

su piante ed animali acuti effetti tossici, nonché sull’uomo danni

irreversibili ai reni e al sistema osseo, tumori alla pelle e malattie

agli occhi, nonché gravi danni al cervello e il possibile danneggiamento

del DNA.

Materiali altamente inquinanti ma utili da recuperare, sono due facce di

una stessa medaglia che richiedono di valutare simultaneamente il

ritorno economico e l’impatto ambientale e sulla salute che tali rifiuti

comportano. Se in passato il recupero avveniva senza misure di

sicurezza, adesso, lo stabilimento di stoccaggio nella zona di Butera

consente di recuperate dalle piazzole ecologiche comunali i rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche, così da poter essere

riutilizzate. Questa nuova modalità di smaltimento potrà rendere tali

rifiuti non più una fonte di inquinamento per l’ambiente né di pericolo

per la salute umana.