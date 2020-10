Turismo: in Sicilia nel 2020 flussi invariati

Le principali regioni scelte dagli italiani sono state Puglia, Campania, Sicilia, Calabria che hanno registrato 10 milioni di turisti, pari al 40% dei flussi totali.

Un dato sostanzialmente invariato rispetto all’estate scorsa. Cio’ che invece e’ mutato in maniera significativa e’ il peso relativo di regioni quali Abruzzo, Molise e Umbria, tutte fortemente caratterizzate in termini ambientali e naturalistici, la cui rilevanza turistica e’ piu’ che raddoppiata nell’estate 2020.

L’Abruzzo, ad esempio, ha visto raddoppiare il numero di turisti e in conseguenza di cio’ la sua quota di mercato italiano e’ passata dal 2,6% del 2019 al 5,5%. Altro aspetto di rilievo e’ il caso della Toscana che, in virtu’ delle proprie caratteristiche e nonostante il venir meno del turismo internazionale, sembra riuscita piu’ di altre a mitigare gli effetti negativi del Covid, intensificando il turismo domestico, in particolare quello degli stessi toscani e delle aree limitrofe, ed accrescendo la propria quota sul totale nazionale. D’altra parte, vi sono regioni con forti tradizioni turistiche che hanno subito perdite sia in termini di flussi che di quote di mercato nazionale come Lazio ed Emilia Romagna.