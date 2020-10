Sommatino. C’è un nuovo caso di positività, il quarto, al Covid 19.

SOMMATINO. Un nuovo caso di positività al Coronavirus a Sommatino. Lo ha comunicato il sindaco Elisa Carbone.

“E’ stato riscontrato il quarto caso di positività nel nostro Comune – ha detto il sindaco – il paziente, a cui auguriamo una pronta guarigione, è attualmente in isolamento domiciliare e gode di buone condizioni di salute. Il caso di positività non è relativo ai cluster già individuati, per questo abbiamo già provveduto a tracciare i contatti più stretti”.

Nell’attesa che l’ASP esegua i tamponi su tutti i soggetti posti in isolamento, in quanto contatti dei positivi riscontrati in questi giorni, il sindaco ha invitato tutti alla massima prudenza.