Sicilia, il viceministro Cancelleri a Musumeci: “Dove sono finiti i 14 milioni destinati al trasporto pubblico?”

Il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, chiude le scuole per ridurre la pressione sulla mobilità, ”ma dove sono finiti i 14 milioni di euro dati dal governo nazionale per potenziare il trasporto pubblico?”. Lo chiede il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Cancelleri, in una nota. Musumeci ”sceglie la via più semplice e per lui più conveniente: didattica a distanza per il 100% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, contro il 75% adottato nel Dpcm del 24 ottobre”, dice il viceministro. ”In questo modo tutti gli studenti delle scuole superiori sono obbligati a stare a casa a scapito di tutte le famiglie che avranno difficoltà a gestire figli e lavoro”.

Il presidente della regione ”pensa che le scuole siano il problema, ma non è così”, afferma Cancelleri. ”Non è la scuola il problema per il diffondersi del covid-19 e i numeri parlano chiaro: a fronte di un indice del contagio nazionale di oltre il 13%, il ministero della Salute dichiara che nelle scuole quel dato è solo del 35%”. Chiudere le scuole adesso vuol dire ”dare un problema in più alle famiglie, allontanare i ragazzi da luoghi sicuri e di apprendimento e mandarli in giro a fare assembramenti. Questo è gravissimo se pensiamo a quanti mesi i ragazzi sono rimasti a casa e a tutti gli sforzi che il Governo ha fatto per far ripartire in sicurezza le lezioni”. ”Ma per comprendere fino in fondo lo stato confusionale in cui versa il governo siciliano del presidente Musumeci, bisogna ascoltare l’assessore regionale all’istruzione Lagalla, che sostiene che il problema del diffondersi del virus non sono le scuole ma, piuttosto, come i ragazzi raggiungono le scuole! Dunque i trasporti”.