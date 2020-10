Sicilia, Confindustria: “Flop annunciato click day bonus imprese”

“Il giorno del click day e’ arrivato e, come purtroppo temevamo, e’ stato subito un flop. Da settimane Sicindustria manifesta tutte le perplessita’ circa il metodo e i requisiti di accesso di uno strumento che ha gia’ manifestato tutta la propria inadeguatezza”. Oggi la conferma di “un flop annunciato” e il rinvio alle ore 9 di giovedi’ 8 ottobre per il Bonus alle imprese colpite dal lockdown. Lo denuncia il vicepresidente vicario di Sicindustria,

Alessandro Albanese, per il quale “il sistema del click day e’ diventato per gli imprenditori un vero e proprio calvario. Anzi peggio. Sicindustria continua pertanto a ribadire la necessita’ di una maggiore efficienza ed efficacia nei processi di assegnazione delle risorse pubbliche e una valutazione dei progetti da finanziare non sulla base di un sistema troppo spesso malfunzionante e basato solo sulla rapidita’ di un click, ma su criteri di ammissibilita’ e selezione oggettivi per progetti produttivi capaci di generare ricchezza”.