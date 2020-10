San Cataldo. Deceduto a distanza di poche ore dal suo ritrovamento l’anziano in precedenza scomparso.

SAN CATALDO. Cataldo Lo Monaco (nella foto), l’anziano prima scomparso e poi ritrovato sano e salvo, è purtroppo morto. A renderlo noto è stata la nipote con un post su facebook.

L’anziano era scomparso nella prima mattinata di lunedì per poi essere ritrovato il giorno dopo. Tuttavia, a poche ore di distanza dal suo ritrovamento, il dolore per il suo decesso. In precedenza c’era stata una mobilitazione generale per ritrovarlo.

Per questa ragione la nipote, nell’annunciarne la dipartita, ha inteso ringraziare nuovamente tutti per l’impegno ed il sostegno per le ricerche di suo nonno Cataldo Lo Monaco.