Rapina in banca con bottino di 30.000 euro: posti di blocco nel nisseno

Hanno coperto il loro volto senza troppe difficolta’, nell’era delle mascherine anti-Covid. Poi, una volta entrati in banca, hanno atteso l’apertura delle casse minacciando il personale e si sono fatti consegnare un bottino ingente. Cosi’ due rapinatori sono riusciti a rubare quasi 30 mila euro al Credito Siciliano di piazza Scelfo, in via Sant’Agata, nel cuore del centro storico di Enna. Il colpo e’ scattato poco dopo l’una. I malfattori sono rimasti all’interno dell’istituto di credito per circa un quarto d’ora ad attendere l’apertura di una cassa.

Non e’ ancora chiaro se fossero armati. Una volta fuori, hanno fatto perdere le proprie tracce fuggendo a piedi, verso una traversa del centro storico, dove forse li attendeva un complice in macchina. Sapevano, evidentemente, di non poter posteggiare davanti al Credito Siciliano, altrimenti avrebbero bloccato il traffico. Procedono i carabinieri del comando provinciale di Enna, che hanno subito avviato il dispositivo anti-rapina, con posti di controllo, interrogato i testimoni e gli impiegati. Immediatamente allertati anche i comandi provinciali di Caltanissetta, Catania e Palermo, perche’ si suppone che i rapinatori potessero essere giunti a Enna da una di queste citta’.