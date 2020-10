Pino Ippolito: un ritorno premiato dai suoi concittadini

Torna sindaco 23 anni dopo: a Santa Caterina Giuseppe “Pino” Ippolito è stato dunque rieletto primo cittadino. Di certo, tutto avrebbe potuto immaginare in questo 2020, tranne che potesse tornare sindaco a distanza di così tanto tempo. Invece quella che sembrava un’impresa impensabile, s’è improvvisamente concretizzata. «Confesso – ha rilevato Ippolito – che sino ad un mese dalle elezioni era fuori da ogni ordine di idee; tutto è nato da una provocazione politica: mi hanno chiesto due nomi da inserire in una lista; tutto è partito da qui; dopo di che, grazie a quanti mi hanno sostenuto, in un mese con questo progetto è avvenuto il miracolo. Siamo andati volutamente da soli senza alleanze; abbiamo voluto fare chiarezza nelle nostre scelte; e questa chiarezza è stata prima capita e poi premiata dai nostri elettori». Il sindaco ha reso noto che il comizio di ringraziamento si svolgerà domenica. Tra le curiosità di questa pagina politica c’è che il neo sindaco, che era stato primo cittadino di Santa Caterina dal novembre del 1998 al 2002, è tornato ad esserlo succedendo proprio ad Antonino Fiaccato al quale aveva ceduto il passo nel 2002. Il fatto poi che la prima volta Giuseppe Ippolito fu eletto a novembre del 1998 e quest’anno il 5 ottobre, conferma che l’autunno porta decisamente bene alla sua carriera politica. Un ritorno premiato dalla cittadinanza con un successo mai in discussione, con 568 voti in più. Una vittoria, parafrasando la denominazione della sua lista, “A vele spiegate”. Dunque, Santa Caterina riparte dall’esperienza di Giuseppe Ippolito per provare a lasciarsi alle spalle un periodo critico come quello culminato nel terremoto giudiziario del luglio scorso. Queste, nel dettaglio, le preferenze dei candidati in consiglio. Lista “LeAli per Santa Caterina Villarmosa”: Vincenzo Accurso 101, Chiara Bartolotta 145, Giuseppina Candela Palazzolo detta Gisella 207, Giuseppe Maria Crivelli 59, Salvatore Giuseppe Falzone 216, Valentina Gangi 159, Emanuela Rita La Placa detta Manuela 142, Nicolò Lo Re 163, Gaetano Sabatino 123, Grazia Antonia Filippa Salamone detta Graziella 100, Carmelo Sangiorgio 98, Salvatore Stella 88. Lista “Santa Caterina a vele spiegate”: Giovanni Bartolotta 116, Santa D’Anca 176, Salvatore Di Paola 138, Federico Michele Giuseppe Inglisa 228, Ippolito Antonino 109, Salvatore La Placa 155, Maria Palmina Lo Re 203, Claudio Liotta 37, Rosetta Catena Mammolito 164, Giuseppe Notaro 159, Francesco Paolo Raja 106, Paula Suraianu 264. Lista “Movimento Civico Caterinese”: Giuseppe Gangi 78, Caterina Rizza 82, Gaetana Lazzara 77, Rosario La Monica 84, Salvatore Mosca 64, Elena Seminatore 244, Giovanni Di Maria 156, Giuseppina Leone 28, Maria Fina Messineo 32, Leonardo Amico 67, Giovanni D’Agostino 32, Maria Santa D’Anca 49. Il nuovo consiglio comunale risulta composto, per la maggioranza, dai primi 8 più votati nella lista “Santa Caterina a vele spiegate” e per la minoranza dai primi 4 della lista “LeAli per Santa Caterina”. Per la maggioranza Paula Suraianu, Federico Inglisa, Maria Palmina Lo Re, Santa D’Anca, Rosetta Catena Mammolito, Giuseppe Notaro, Salvatore La Placa e Salvatore Di Paola. Per la minoranza: Giuseppe La Placa, Salvatore Falzone, Gisella Palazzolo e Nicolò Lo Re.