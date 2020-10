Messina, posta “stupefacente”: intercettato pacco con 5 chili di marijuana

Cinque chili di marijuana spediti per posta. I Finanzieri del Comando provinciale di Messina, nel corso dei controlli effettuati nei depositi dei corrieri cittadini, hanno sequestrato l’ingente quantitativo di stupefacente spedito dalla Sardegna e diretto in provincia di Messina. Tra i plichi giunti nel centro di smistamento di una filiale messinese di una societa’ di spedizioni, le unita’ antidroga specializzate del Gruppo della Guardia di finanza, infatti, ne hanno individuato uno molto grande, ma anche leggero, spedito da una societa’ di un piccolo paese del Sassarese e rimasto in giacenza per un asserito mancato pagamento da parte del presunto destinatario messinese.

Importante il fiuto dei cani antidroga Dia e Sara, due pastori tedeschi di 3 e 8 anni. La droga avrebbe potuto fruttare, sulle piazze di spaccio della provincia, oltre 60 mila euro. Le indagini continuano per individuare gli organizzatori del traffico.