Italia, coronavirus: 5.456 nuovi casi e oltre 104mila tamponi, 26 i morti

Sono 5.456 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e oltre 104mila i tamponi. Calano i nuovi casi rispetto a ieri ma calano anche i test molecolari, di cui ieri si era raggiunto il record, con circa 133mila. I dati, forniti dal ministero della Salute, sono pubblicati sul sito della Protezione Civile. In totale le persone contagiate dall’inizio dell’emergenza sono 354.950 mentre le vittime sono 36.166.

Gli attualmente positivi sono 79.075, 4.246 in più di ieri. Aumentano anche i guariti che in totale sono 239.709, con un incremento nelle ultime 24 ore di 1.184 persone. Salgono anche i ricoverati negli ospedali 4.519 (+183) e nelle terapie intensive 420 (30 in più di ieri). Quanto ai dati regionali, resta in testa per numero di nuovi casi la Lombardia con 1.032, seguita dalla Campania con 633. Otto le regioni con meno di 100 nuovi contagi.