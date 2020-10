Impennata di casi di positività al Covid19 nel nisseno: oggi ben 18

Ecco il consueto aggiornamento sui positivi al Covid19 in provincia di Caltanissetta diramato dalla direzione generale dell’Asp nissena. Nelle ultime 24 ore riscontro 18 pazienti positivi al SARS CoV-2 in isolamento domiciliare: 12 di Gela, 4 di San Cataldo, 1 di Niscemi ed 1 di Caltanissetta. Ricoverati presso la UOC Malattie Infettive 1 paziente di Niscemi e 2 pazienti provenienti da fuori provincia. Deceduto presso la UOC Anestesia e Rianimazione un paziente di Niscemi positivo. Guarito un paziente di Gela in isolamento domiciliare. al SARS CoV-2 in isolamento domiciliare: 12 di Gela, 4 di San Cataldo, 1 di Niscemi ed 1 di Caltanissetta. Ricoverati presso la UOC Malattie Infettive 1 paziente di Niscemi e 2 pazienti provenienti da fuori provincia. Deceduto presso la UOC Anestesia e Rianimazione un paziente di Niscemi positivo. Guarito un paziente di Gela in isolamento domiciliare.