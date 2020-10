Gruppo politico “L’altra Villalba “: “Nostra campagna elettorale non ha nulla da spartire con i fatti contestati”

VILLALBA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: “In merito a quanto appreso dagli articoli sulla stampa, come gruppo politico L’altra Villalba teniamo a precisare che la nostra campagna elettorale non ha nulla da spartire con i fatti contestati, e ne prendiamo le dovute distanze, fiduciosi nel lavoro delle forze dell’ordine, che sicuramente faranno chiarezza sulla realtà dei fatti. Da un punto di vista politico abbiamo condotto una campagna elettorale in maniera serena e corretta e nel massimo della trasparenza. Se ci sono stati comportamenti individuali non corretti, e comunque tutti da verificare, questi di certo non possono buttare ombre su di un gruppo che ha accettato la sfida, senza avere altri mezzi se non la passione e l’amore per il proprio paese”.