Due 15enni trovati dalla Polizia, forse fuga d’amore

Una coppia di adolescenti di Sciacca (Agrigento), entrambi di 15 anni, ha tenuto in apprensione le rispettive famiglie per quella che probabilmente e’ stata una fuga d’amore. Una vicenda conclusasi in piena notte con il ritrovamento dei due ragazzi da parte della Polizia e dei Vigili del fuoco, a cui le famiglie si erano rivolte dopo non essere riuscite ad avere notizie dei loro ragazzi per l’intera giornata. La coppietta dopo un giorno di ricerche e’ stata intercettata alle 2.30 in una casa di campagna di proprieta’ di una delle due famiglie.

La polizia ha dovuto chiamare i vigili del fuoco per forzare l’ingresso visto che i due ragazzini non volevano aprire la porta. Tra ansia e rabbia dei protagonisti, la storia si e’ dunque conclusa a lieto fine.