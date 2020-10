Dpcm: a Gela infiltrati nel corteo di protesta, attimi di tensione

Serata di protesta, ieri, anche a Gela, con circa 200 persone, tra commercianti, baristi, ristoratori e gestori di palestre che si sono radunati con i loro dipendenti in piazza Umberto, nel cuore della citta’, convocatisi attraverso un tamtam sui social. Come e’ gia’ accaduto in altre localita’, anche qui si sono infiltrati giovani provocatori, mascherati e incappucciati, che hanno lanciato mortaretti, un fumogeno e un paio di bottiglie di vetro all’indirizzo delle forze dell’ordine ma restando a notevole distanza, senza mai rischiare lo scontro. Lo slogan dei dimostranti, cui si sono aggiunti alcuni disoccupati, e’ stata “fateci lavorare, no al dpcm”.