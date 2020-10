Covid19, sindaco di Gela: “Cimiteri chiusi dal 31 al 2 novembre

Cimiteri chiusi a Gela (Caltanissetta) il 31 ottobre, l’1 e il 2 novembre. Il sindaco Lucio Greco ha firmato questa mattina l’ordinanza, dopo un lungo confronto con assessori, dirigenti comunali e Azienda sanitaria provinciale. In un primo momento l’intenzione era quella di lasciare i cimiteri aperti e per questo motivo nei giorni scorsi era stato anche effettuato un sopralluogo lungo le strade che avrebbero dovuto essere utilizzate per la viabilità alternativa verso il cimitero di Farello. Erano state interpellate la Croce Rossa, la Protezione Civile e tutte le associazioni di volontariato per contingentare gli ingressi ed evitare assembramenti nei due cimiteri.

”Le difficoltà emerse erano tante ed oggettive – dice il sindaco – Troppo alto il rischio e in una fase in cui si continua a registrare un costante aumento dei casi di coronavirus in città alla fine si è optato per la chiusura”. ”Ci dispiace privare i gelesi della possibilità di far visita ai propri cari defunti nei giorni a loro dedicati – conclude il primo cittadino -. Nelle ultime settimane abbiamo lanciato numerosi appelli alle visite intelligenti e veloci, ma ci siamo resi conto che non sono stati ascoltati”.