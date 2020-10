Covid19: nel nisseno 2 maestre positive dopo screening a tappeto, nessun contagio tra i 140 bambini

Tutti negativi al Covid-19 i 140 bambini della scuola cattolica primaria e dell’infanzia, “Padre Giovanni Minozzi” di Gela, sottoposti a test rapido nell’ambito di uno screening voluto dalla direzione didattica in collaborazione con i vertici dell’Asp di Caltanissetta. L’iniziativa ha evitato la diffusione del contagio individuando due insegnanti positive e ha fatto emergere alcune possibili falle nel sistema di contrasto alla diffusione del virus. Infatti, i medici di famiglia non avevano richiesto l’esame del tampone per nessuna delle due maestre, che gia’ avevano accusato i sintomi della malattia, ma erano state curate come affette da semplice influenza.