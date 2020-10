Covid Sicilia, evacuazione Rsa Sambuca: al lavoro anche la CRI di Caltanissetta

E’ in corso a Sambuca di SICILIA l’evacuazione parziale della Casa di riposo Collegio di Maria all’interno della quale sono risultati contagiati 30 anziani, quattro dei quali morti in pochi giorni, e 14 operatori. Nella notte (vedi foto) il trasferimento in appositi Centri Covid di 11 anziani le cui condizioni apparivano piu’ gravi. Oggi le operazioni proseguono con altri 8 trasferimenti.

Su attivazione da parte della C.O. 118 e Comitato Regionale CRI Sicilia, la sezione di Caltanissetta è intervenuta con due Ambulanze, Mezzo di Supporto Logistico, Automedica, Mezzo di Coordinamento ed oltre 15 Volontari.

La richiesta di aiuto degli operatori che stavano vedendo i loro anziani sempre piu’ in difficolta’ e l’appello del sindaco Leo Ciaccio, ieri hanno subito determinato la decisione di trasferire alcuni pazienti in ospedali Covid dove possono avere le cure necessarie.

Ma non ci sara’, secondo quanto riferisce questa mattina il vice sindaco Giuseppe Cacioppo, un’evacuazione totale, almeno per il momento. All’interno della Casa di riposo rimarranno 7 persone assistite le cui condizioni fisiche al momento sono buone. “Senza situazioni drammatiche c’e’ meno pressione per tutti – dice Cacioppo -. La struttura rimane operativa ed efficiente e l’isolamento assistito potra’ proseguire regolarmente”. Intanto, da ieri sera Sambuca di SICILIA e’ zona rossa e nelle ultime ore il sindaco Leo Ciaccio ha annunciato l’esito positivo di altri 9 tamponi che sono stati posti in isolamento domiciliare