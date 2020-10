Coronavirus, Viminale: senza mascherina solo chi corre

“Chi fa jogging non dovrà indossare la mascherina. Chi invece pensa di aggirare i controlli andando a passeggiare dopo aver indossato semplicemente una tuta da ginnastica sappia che è obbligatorio avere naso e bocca coperti”. Il prefetto Bruno Frattasi, capo di gabinetto della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, in una intervista al Corriere della Sera, chiarisce così l’equivoco che si è creato dopo la firma della circolare a prefetti e questori con le direttive per applicare il decreto del governo del 7 ottobre che ha imposto la mascherina al chiuso e all’aperto ed anche in caso di “attività motoria”.

“Nella circolare – precisa – si ribadisce che nelle attività come la corsa in tutte le sue forme non c’è alcun obbligo di mascherina. Si tratta di attività sportive e quindi sono esonerate, anche a livello amatoriale. Peraltro prevedono un distanziamento di 2 metri tra le persone” mentre per “attività motoria”, aggiunge, “si intende la passeggiata e in questo caso la mascherina è obbligatoria anche per chi è vestito da ginnastica ma in realtà sta soltanto camminando. Si può passeggiare senza soltanto in zone isolate”.