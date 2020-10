Coronavirus, nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta 11 contagi, nel capoluogo nisseno un solo positivo

In SICILIA 362 nuovi contagi e 130 guarigioni dal Covid-19 nelle ultime 24 ore. I dati sono contenuti nel report del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanita’, che registra un incremento dei tamponi pari a 3.252. Tre i decessi tra ieri e oggi, che fanno salire il computo complessivo a 368. Sull’Isola si contano al momento 7.019 contagiati, di cui 521 ricoverati in ospedale. In terapia intensiva 72 pazienti che hanno contratto il virus.

In provincia di Caltanissetta, come da comunicazione della direzione generale dell’Asp, i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono 11 e specificatamente: in isolamento domiciliare 4 di Gela, 3 di Niscemi, 1 di San Cataldo e 1 di Caltanissetta; ricoverati presso la UOC Malattie Infettive un paziente di Caltanissetta e 1 di Mazzarino. Dimessi dalla stessa UOC un paziente guarito clinicamente di Niscemi ed un paziente guarito virologicamente proveniente da fuori provincia. Guariti virologicamente 2 pazienti di Gela e 3 di Niscemi.