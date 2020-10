Coronavirus: morte 5 suore nel focolaio nel pavese

Sono morte 5 delle 56 suore dell’ordine Immacolata Regina Pacis che erano rimaste contagiate dal Covid-19 nella casa albergo dove sono ospitate a Mortara (Pavia). Le condizioni delle religiose decedute erano apparse le piu’ gravi sin dall’inizio. Il loro quadro clinico e’ progressivamente peggiorato, sino al decesso avvenuto nelle scorse ore. Le altre suore colpite dal Coronavirus verranno trasferite in una struttura specializzata per trascorrere la quarantena ed essere sottoposte alle cure necessarie. Mara Azzi, direttore generale dell’Ats, ha spiegato che nella casa albergo di Mortara (Pavia) dove vivono le suore pianzoline (cosi’ chiamate dal nome del loro fondatore, il beato Francesco Pianzola) “non era scattato nessun campanello d’allarme, fino a quando i sintomi non si sono manifestati in contemporanea in piu’ soggetti”. Oltre alle 56 suore, sono rimasti contagiati anche 12 laici che lavorano all’interno del centro. “Da domani – ha aggiunto Mara Azzi – il maggior numero dei pazienti di questo focolaio sara’ trasferito in una struttura di degenza, una soluzione necessaria a causa dell’elevato numero di operatori positivi”.