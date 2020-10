Coronavirus: 10 nuovi positivi nel nisseno, 3 a Caltanissetta

Ecco il consueto bollettino giornaliero della direzione generale dell’Asp di Caltanissetta.

Nelle ultime 24 ore riscontro di 10 pazienti positivi al SARS-CoV-2: 3 di Caltanissetta, 5 di Niscemi e 2 di Gela, tutti in isolamento domiciliare. Guarito da Covid-19 un paziente in isolamento domiciliare a Mazzarino. Trasferito dalla UOC Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero Sant’Elia alla UOC Anestesia e rianimazione dello stesso Presidio 1 paziente di Gela positivo al Covid-19; in serata ricoverato presso la UOC Malattie Infettive 1 paziente proveniente da fuori provincia affetto da Covid-19. Dimesso a domicilio un paziente di Gela positivo al SARS-CoV-2; deceduto un paziente di Niscemi positivo al SARS CoV-2.