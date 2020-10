Comunali, Schifani: “Forza Italia in Sicilia luci e ombre e Lega non sfonda”

Il dato delle elezioni comunali in Sicilia “ha luci e ombre. Si votava nei capoluoghi di provincia di Enna e Agrigento, ma soltanto in quest’ultima abbiamo presentato la lista di Forza Italia raggiungendo un discreto 11%, ed il nostro candidato e’ arrivato terzo, mancando il ballottaggio.

Su 16 grandi Comuni dove si votava con il proporzionale, Forza Italia e’ stata presente con sue liste solo in 9. E facendo la media ponderata dei voti raccolti si arriva all’8,80%. Capisco che si parla di elezioni amministrative, ma questi sono dati oggettivi”.

Cosi’ in un’intervista a Il Mattino il senatore di Forza Italia Renato Schifani che prosegue: “La Lega non sfonda al Sud, basti pensare che in Sicilia e’ approdata con 4 consiglieri regionali e si e’ ridotta a 2. Credo che il popolo del Mezzogiorno apprezzi piu’ un messaggio costruttivo di rilancio della propria economia che posizioni solo polemiche”. Quanto al candidato alle prossime regionali siciliane l’ex presidente del Senato conclude: “Musumeci mi sembra il candidato naturale”.