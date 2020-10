Ciclismo, Di Rocco: il Giro continuerà tenendo alta l’attenzione

Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco è intervenuto per rassicurare la prosecuzione delle attività sportive legate al ciclismo e in particolare per il Giro d’Italia.

La Carovana Rosa continuerà a marciare di tappa in tappa pur mantenendo le adeguate misure di precauzione per il contenimento del virus covid-19.

La FCI è sempre stata attenta alla salute e sicurezza dei propri atleti e di tutto l’entourage di accompagnamento.

Il Comitato FCI Regione Sicilia è stato il primo in Italia a far ripartire le gare adottando un rigoroso protocollo di sicurezza.

“I ragazzi hanno diritto a riprendere le loro attività senza rischi” avevano dichiarato la scorsa estate prima di riprendere il campionato. Una promessa che ancora oggi intendono mantenere.

Nella foto: il presidente Renato Di Rocco al velodromo di Noto durante una delle ultime visite in Sicilia