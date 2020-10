Caltanissetta: saranno sistemati i marciapiedi deturpati in via Genovese

I marciapiedi della via Camillo Genovese (nella foto) saranno sistemati con i fondi assegnati dalla Regione per i cantieri di

lavoro. E’questa la soluzione che l’amministrazione comunale ha trovato

per i due marciapiedi che fiancheggiano la via Camillo Genovese la cui

carreggiata, invece, rimarrà rattoppata con una prima parte della sede

stradale in basolato antico e il resto

con il conglomerato bituminoso di più

moderna concezione.

L’amministrazione comunale aveva

prima annunciato il rifacimento dell’intero tratto della via Camillo Genovese con il basolato antico che durante lavori di scavo era stato trovato sotto il conglomerato bituminoso e che la

Soprintendenza ai beni culturali aveva imposto di ripristinare. Poi ha dovuto rivedere le sue intenzioni per la

mancanza dei fondi necessari nel bilancio del Comune e si è limitata a realizzare il basolato antico nella parte iniziale della strada con i circa 200.000 euro destinati alla sistemazione di tutte le strade urbane per l’anno in corso. Ma i marciapiedi dissestati sono rimasti nello stato in cui si trovavano che pregiudica il suo utilizzo e costituisce anche pericolo per il transito

dei pedoni. Ora saranno sistemati con

le somme assegnate dalla Regione al

Comune per i cantieri di lavoro e con

l’impiego degli operai che vi prestano

attività lavorativa.

L’assessorato regionale delle politiche sociali e del lavoro ha assegnato al

Comune il finanziamento di 352.000

euro che sarà utilizzato prevalentemente per la sistemazione dei marciapiedi di alcune vie cittadine. Gli interventi sono stati suddivisi in 3 lotti.

Il secondo lotto prevede, appunto, la sistemazione dei marciapiedi della via

Camillo Genovese e del tratto del corso Vittorio Emanuele compreso dal civico 1 al 59. Gli altri marciapiedi da sistemare sono quelli antistanti la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di viale della Regione e del corso Umberto, dal civico 31 all’89.

Saranno sistemati pure il piazzale di

ingresso dell’ex Onmi e l’area del parco-giochi del giardino del quartiere San Luca e sarà effettuato anche l’abbattimento di alcune barriere architettoniche. Per l’esecuzione dei lavori programmati il Comune si accinge a pubblicare l’avviso per l’affidamento dell’incarico a 3 istruttori di cantiere, 3 direttori di cantiere e 3 operai qualificati muratori.