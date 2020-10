Caltanissetta, GdF. Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria: arriva Ialacqua, saluta Seddio

Presso la Caserma “Col. E. Ivagnes”, alla presenza del Comandante Provinciale Col. Andrea Antonioli, ha avuto luogo l’avvicendamento al Comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caltanissetta, tra il Ten. Col. Giuseppe Ialacqua e il Magg. Salvatore Seddio.

Il Magg. Salvatore Seddio, dopo oltre 3 anni di intenso lavoro e il conseguimento di importanti e brillanti risultati di servizio, andrà ad assumere il delicato incarico di Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale nisseno.

Il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Ten. Col. Giuseppe Ialacqua, cinquantacinque anni, è originario della provincia di Messina ed è coniugato con un figlio.

L’ufficiale, arruolatosi nel 1987, è laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria ed ha ricoperto, nel corso della carriera, importanti incarichi di comando in diversi Reparti ad alta proiezione operativa e di direzione strategica, nonché presso il Comando Generale del Corpo.

Proviene dal Comando Provinciale di Bari e, in precedenza, ha già prestato servizio operativo in Sicilia, comandando la Compagnia di Augusta e il Nucleo di Polizia Tributaria di Siracusa.

Il Col. Andrea Antonioli dopo aver espresso al Magg. Seddio i più profondi e sinceri ringraziamenti per il servizio svolto ha inteso rivolgere al Ten. Col. Ialacqua un caloroso augurio di buon lavoro.