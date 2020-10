Caltanissetta, fermata bus S.Lucia. M5s: “Prova andata male, rimuovere il cordolo”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. E’ stata effettuata una prova pratica al fine di verificare la fattibilità della proposta avanzata da due colleghi di opposizione. Come era facile prevedere, la prova non è andata a buon fine. A questo punto esprimiamo la nostra perplessità riguardo l’opportunità di interventi radicali, in attesa delle nuove pianificazioni in itinere (PUMS E PUT), e proponiamo all’amministrazione di rimuovere il cordolo e tornare alla situazione di sempre, fermo restando il compito della Polizia Municipale di far rispettare il preesistente divieto di sosta.

Ciò in considerazione del fatto che il posizionamento del cordolo ha di fatto ristretto la carreggiata, favorendo anche il verificarsi di una serie di piccoli incidenti in zona. Con l’occasione, essendo a conoscenza di altre criticità in diverse zone della città, ci faremo latori di proposte risolutive anche per tali situazioni.

Il Gruppo Consiliare M5S