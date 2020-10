Caltanissetta. Dusty, Legambiente e comitato di quartiere S. Lucia in “puliamo il mondo”: dal “Tomaselli” a via dei Giardini

CALTANISSETTA – La pandemia che attanaglia il pianeta non ferma gli incivili che trovano nell’abbandono delle mascherine, un nuovo rifiuto da buttare ovunque.

Per cercare di arginare questa pessima abitudine sociale, domenica 18 ottobre, i volontari del circolo di Caltanissetta di Legambiente, supportati da Dusty, e con il coinvolgimento del Comitato di Quartiere di San Luca, si daranno appuntamento nel piazzale d’ingresso dello stadio comunale Marco Tomaselli di Pian del Lago, per la straordinaria pulizia del canalone che costeggia la S.P. n. 1 (nel tratto compreso dallo stadio fino all’incrocio con la via dei Giardini).

Nel rispetto delle disposizioni vigenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’iniziativa è aperta a tutti i cittadini dotati di dispositivi di protezione, perché prendendo parte a queste azioni ecologiche, i partecipanti si renderanno conto della quantità di rifiuti che vengono abbandonati vicino a loro e che spesso, non appena rimossi dagli operatori Dusty, si ritrovano nuovamente sul selciato, sulle aiuole o sulle vie, deturpando l’ambiente.

La giornata ecologica “Puliamo il Mondo”, storica campagna annuale di Legambiente, quest’anno si realizzerà in collaborazione con il progetto del Comune di Caltanissetta “puliAMO Caltanissetta”, per fare sì che tutti i residenti si sentano stimolati e invogliati a prendere parte agli interventi di pulizia.

COME SARÀ ARTICOLATA LA GIORNATA ECOLOGICA

ore 08:45 – raduno piazzale Stadio Comunale “Marco Tomaselli” di Pian del Lago;

ore 09:00 – suddivisione in gruppi dei partecipanti, e avvio della pulizia straordinaria;

ore 12:00 – prevista la conclusione dell’intervento.

Dusty supporterà l’iniziativa mettendo a disposizione 60 paia di guanti in nitrile, sacchi trasparenti per la raccolta differenziata, 10 pinze prendi-rifiuti, e 30 rastrelli. Sarà presente anche una squadra di operatori ecologici Dusty che, a bonifica effettuata e conclusa, provvederà a ritirare i rifiuti raccolti e differenziati e a conferirli nelle piattaforme di avvio al riciclo.