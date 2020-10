Caltanissetta, condanna Messina Denaro: risarcimenti per oltre 15 mln a vittime

Il boss latitante Matteo Messina Denaro dovra’ risarcire oltre 15 milioni di euro agli eredi delle vittime delle stragi del ’92. Lo ha deciso la corte d’Assise di Caltanissetta che ieri, poco prima della mezzanotte, ha letto in aula il dispositivo di sentenza, con cui ha condannato all’ergastolo l’ultimo latitante stragista, da 27 anni ricercato dallo Stato, per gli eccidi del ’92. La cifra e’ stata indicata dal presidente del collegio, giudice Roberta Serio, “a titolo di provvisionale ed immediatamente esecutiva” nei confronti dei familiari dei giudici e degli agenti della scorta uccisi negli attentati di Capaci e via d’Amelio e ammessi tra le parti civili del processo.

Tutti loro potranno accedere al ‘Fondo di rotazione’ (presieduto dal commissario Raffaele Cannizzaro) incardinato nel ministero dell’Interno e alimentato dai fondi confiscati alla criminalita’ organizzata. Nello specifico la corte d’Assise di Caltanissetta ha stato riconosciuto 500 mila euro a testa a Manfredi, Lucia e Fiammetta Borsellino, a Concetta Mauro Martinez, Giovanni Montinaro, Gaetano Montinaro, Emanuele Catalano, Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, Maria Petrucia do Santos, Dario Traina, Nella Cosiliani, Luisa Affatato, Rosalba Terrasi, Rosaria Romano, Maria Rosaria Costa, Antonino Emanuele Schifani, Mariano Li Muli, Melia Provvidenza, Grazia Asta.