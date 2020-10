Caltanissetta, Cara Covid: tre migranti positivi. Situazione insostenibile tra tentati suicidi e “trattenuti”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Appena sbarcati dalla nave, sono stati trattati in maniera degradante. Li hanno fatti dormire fuori su materassi di fortuna al Cara di Caltanissetta, che dal 7 ottobre è diventato un centro di quarantena, e così sono stati in contatto con persone positive al Covid 19.

Dopo il tampone di controllo, tre di loro sono risultati positivi e trasferiti in ospedale. Gli altri sono ancora là a chiedersi se e per quanto tempo dovranno essere trattenuti nel centro, anche se il tampone ha dato esito negativo, perseguendo gli errori madornali fatti in questa vicenda da chi doveva garantire isolamento fin dall’inizio.

I migranti tunisini hanno così dichiarato uno sciopero della fame per chiedere trattamenti dignitosi e adeguati, oltre a chiarimenti in merito a questa gestione della quarantena all’interno di un Cara in cui le condizioni igieniche sono pessime e si rischia il contagio.

Le ultime notizie che abbiamo è che uno di loro affetto da problemi cardiaci è stato ricoverato lunedì 19 ottobre. Un altro ha tentato il suicidio.

Ci chiediamo quando finirà questo continuo abuso ai danni di chi arriva in cerca di protezione? (Foto di repertorio)

Campagna LasciateCIEntrare, Adif, Rete Antirazzista Catanese