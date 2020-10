Caltanissetta, bambino positivo al coronavirus alla elementare Santa Lucia. Classe ed insegnante a casa e sottoposti a tampone

Gli alunni di una classe e i docenti della scuola elementare Santa Lucia di Caltanissetta, sono in isolamento dopo che un loro compagno e’ risultato positivo al Covid. L’alunno da qualche giorno aveva la febbre ed e’ stato quindi sottoposto a tampone. L’Asp di Caltanissetta si e’ immediatamente attivata per isolare i contatti del bambino. L’intera classe, insegnante e bambini, saranno sottoposti a tampone e resteranno a casa finche’ non si conoscera’ l’esito.