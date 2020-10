Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – Esecuz. Imm. 41/99 R.G.E.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

ESEC. IMM. N. 41/99 R.G.E.

VENDITA SINCRONA MISTA

Comune di Caltanissetta (CL), C.da Grottarossa: Lotto 1 – Piena prop. di appezzamento di terreno con insistente fabbricato rurale. Prezzo base: Euro 62.500,00 (Offerta Minima Euro 46.875,00) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 2 – Piena prop. di appezzamento di terreno con insistente fabbricato. Prezzo base: Euro 242.500,00 (Offerta Minima Euro 181.875,00) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto sincrona mista: 16/12/2020 ore 17:30, partecipabile innanzi al professionista delegato Avv. Benedetto Luca Dalù, presso lo studio in Caltanissetta, P.zza Europa, 6 o telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 15/12/2020 presso lo studio predetto o tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Maggiori info presso il delegato e-mail: avv.dalu@virgilio.it e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (A408560,A408561).