Il Tribunale di Caltanissetta con ordinanza presidenziale del 29/05/2020 così come modificata in data 13/08/2020, su ricorso V.G. n. 456/2020 per la dichiarazione di morte presunta di Lodato Vincenzo nato a Villalba (CL) il 06/01/1938 e scomparso in data 01/11/2009, ha disposto la pubblicazione della domanda per estratto con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farla pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

avv. Giuseppe Bordenga