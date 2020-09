Rassegna Stampa. Caltanissetta, per chi suona la prima campanella

Anche a Caltanissetta l’avvio del nuo-

vo anno scolastico avverrà in date ed

in orari differenziati, con i dirigenti

chiamati a tener conto delle tante dif-

ficoltà che sono emerse a seguito della

pandemia e dei disagi procurati dal-

l’attuazione delle misure di sicurezza

da garantire ai docenti, al personale

Ata e a tutti gli studenti.

Negli istituti di scuola media supe-

riore della città i primi dirigenti – d’in –

tesa con i componenti del collegio dei

docenti e del consiglio d’istituto – ad

avviare le lezioni in presenza e nella

data prevista di domani saranno Vito

Parisi del Liceo scientifico “Alessan –

dro Volta” e Giuseppina Terranova

dell’istituto Agrario e Alberghiero

“Sen. Angelo Di Rocco”: al liceo scien-

tifico quest’anno è stato necessario

far fronte al “boom” di iscrizioni poi-

ché è stata superata addirittura “quo –

ta mille” (ben 1.070), risultando così

l’istituto più numeroso del capoluogo

nisseno con gli studenti del primo an-

no che sono stati sistemati in tredici

prime classi; la stessa data è stata fis-

sata all’Alberghiero-Agrario, dove gli

850 iscritti sono chiamati ad entrare

in classe ad orari differenziati, con la

campanella di ingresso che suonerà

alle ore 8 per i ragazzi di terza, quarta e

quinta classe, ed alle 8,30 per quelli del

primo e secondo anno.



Lezioni che riprenderanno il pros-

simo 21 settembre per tutti gli studen-

ti del “Luigi Russo” (anche questa una

delle scuole con più iscritti, ben 917,

dove la dirigente Maria Rita Basta ha

previsto le lezioni in presenza per i ra-

gazzi del 26 prime e quinte classi,

mentre gli studenti delle seconde, ter-

ze e quarte dovranno alternarsi a tur-

no in classe attuando (dove mancherà

lo spazio) la didattica digitale integra-

ta. Partenza lunedì 21 prevista dalla di-

rigente Santa Iacuzzo anche per gli

studenti (845 in tutto) del Rapisardi-

da Vinci che nella scuola di via Filippo

Turati seguono l’indirizzo destinato ai

futuri geometri, mentre per i loro col-

leghi iscritti agli altri corsi economi-

co-finanziario le lezioni prenderanno

l’avvio il 24 settembre.



Ingresso scaglionato pure all’istitu –

to professionale “Galileo Galilei”della

dirigente Loredana Schillaci, dove ci

sono 729 iscritti: lunedì 21 per i ragazzi

del primo anno, il giorno successivo

per quelli delle quinte classi, il 23 per

gli studenti del secondo, il 24 quelli del

terzo e il 25 quelli del quarto anno.

Ripresa dell’attività martedì 22 in-

vece al Liceo classico “Ruggero Setti-

mo” dove gli iscritti quest’anno sono

785, e le lezioni verranno fatte preva-

lentemente in presenza con solo pic-

coli gruppi di studenti chiamati a fare

a turno la didattica a distanza.

Apertura dell’anno scolastico rin-

viata al 24 settembre, e cioè dopo le vo-

tazioni per il referendum costituzio-

nale, al “Manzoni-Juvara”, dove gli i-

scritti sono in tutto 660, con i ragazzi

che frequentano il triennio conclusi-

vo dell’ex magistrale di Caltanissetta e

l’ex istituto statale d’arte di San Catal-

do faranno lezioni in presenza, men-

tre quelli del primo e secondo anno la

faranno a distanza. Stessa data di ini-

zio per i 770 iscritti dell’istituto “Seba –

stiano Mottura” guidato dalla diri-

gente Laura Zurli, con quelli del primo

e del secondo anno che entreranno in

classe alle 8 ed usciranno alle 13,30,

mentre gli studenti del triennio con-

clusivo è prevista la didattica digitale

integrata, con (a giorni alterni) metà

in classe e metà a casa.

Date differenziate pure nelle scuole

medie inferiori e nelle scuole elemen-

tari, con avvio delle lezioni il 21 nei

plessi dove non verranno installati i

seggi elettorali per il referendum e il

24 nelle altre sedi scolastiche.