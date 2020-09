Proseguono i “Training Days”: il 10 e l’11 settembre due incontri formativi gratuiti a Mussomeli

MUSSOMELI. Proseguono le iniziative di formazione nell’ambito del progetto “SIA – Sostegno per l’inclusione attiva. Formazione, lavoro, networking“, realizzato con il sostegno della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “PON Inclusione” ed avviato dal Consorzio Solidalia in partnership con il Consorzio Mestieri Sicilia.

I Training Days continuano con una serie di eventi di formazione gratuiti, dedicati agli aspiranti imprenditori o ai professionisti che intendono migliorare la propria capacità di fare impresa, residenti nei comuni del Distretto D10 (Mussomeli, Acquaviva, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba).

Giovedì 10 settembre 2020 alle ore 18.30 presso il Mamma Rita Cafè Lounge Pub (Piazza Umberto I , 22 /24 Mussomeli ) si terrà l’Aperitivo con l’imprenditore dal tema: “Dalla terra alla tavola fare impresa con il biologico”. Testimonial Girolamo Sugamele, imprenditore nel settore agricolo fondatore del brand “Orto di Mimì” Azienda agricola biologica specializzata nella produzione vendita di legumi, cereali, sughi e conserve.

Venerdì 11 settembre 2020 sempre alle ore 18.30 presso l’Historic Route 66 Pub, (Piazza Umberto I, 28, Mussomeli), si terrà l’incontro “Enogastronomia e turismo esperienziale: come valorizzare le risorse e le potenzialità del territorio”. Testimonial Paolo Salerno, esperto di comunicazione e di marketing territoriale, creatore di “Stragusto”, imprenditore nel settore del turismo e dell’enogastronomia.

Gli incontri gratuiti ma a numero limitato, si terranno nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza per la prevenzione dell’infezione da Covid19. Per questo motivo si chiede di fornire conferma di partecipazione via mail all’indirizzo siamussomeli@gmail.com.