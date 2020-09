Pro Nissa, addio al portiere brasiliano Urjel Liistro: arriva l’agrigentino”Ciccio” Daino

Pro Nissa Futsal “costretta” a tornare sul mercato dopo la risoluzione consensuale del contratto con il portiere italiano-brasiliano Urjel Liistro, classe 1995, che era stato il colpo migliore della campagna acquisti. Il fortissimo guardiapali non ha giocato neanche una partita ufficiale. La società nissena, per colmare la lacuna nella rosa, si è assicurata le prestazioni dell’estremo difensore agrigentino Francesco “Ciccio” Daino (nella foto).

L’ex capitano nonché bandiera dell’Akragas approda così alla corte della società giallorossa con il chiaro compito di dare il suo contributo in termini di esperienza e qualità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La sua presenza diventa utile soprattutto per la crescita dei due giovani portieri nisseni Carmelo Di Proietto e Santo Biasco. La carriera di Daino inizia con l’Athena Agrigento, per 10 anni in C2. Poi il passaggio per una stagione a Canicattì sempre in C2. Il ritorno ad Agrigento con la maglia dell’Akragas per iniziare la scalata dalla serie D sino ad approdare in B (nelle ultime 3 stagioni).

Atleta carismatico, uomo spogliatoi oltre ad essere un ottimo portiere tra i pali risulta pericoloso anche con i suoi tiri da lontano.