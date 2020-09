Mussomeli, incontro con investitori londinesi

MUSSOMELI – Domani, (7 settembre 2020), sarà ospite a Mussomeli una delegazione di un Gruppo di Investimenti con sede in Londra per esplorare le opportunità di sviluppo ed investimento nel territorio. Mussomeli rientra tra le 4 località, individuate in tutta Italia (Sardegna, Toscana, Liguria e Mussomeli), in cui il Gruppo intende realizzare investimenti nel settore immobiliare e nella filiera turistica e dell’efficientamento energetico.

Il programma della giornata prevede un breve incontro di mattina presso la sede comunale a cui seguirà un sopralluogo in tutto il territorio con visita degli attrattori turistici e del centro storico e degli immobili in esso presenti. Alle 12.00, dopo i sopralluoghi, seguirà un incontro a Palazzo Sgadari aperto alle imprese, tecnici, professionisti, referenti di istituti di credito del territorio. Il sindaco Catania e l’assessore Toti Nigrelli accompagneranno la delegazione del Gruppo di Investimenti, in collaborazione con Alberto Barcellona che ha già seguito un primo incontro in video-conferenza da Londra avvenuto nelle scorse settimane. “Obiettivo – chiarisce Catania – è dunque quello di proseguire nell’ambito del progetto di attrazione di investimenti stranieri a Mussomeli, già avviato nel 2017, e che ha già fatto registrare la vendita di case del centro storico a diverse decine di stranieri”.