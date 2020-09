Mussomeli, festa Gesù Nazareno al tempo di coronavirus diffuso il programma celebrativo

MUSSOMELI – E’ iniziato lunedì sera l’ottavario in onore di Gesù Nazareno che si venera nella Parrocchia di Sant’Enrico, di cui è parroco Padre Francesco Mancuso. L’orario serale è quello delle 18,30, durante il quale c’è la celebrazione della santa messa. Le messe della domenica, giorno della festa, sono 7,00 – 8,30 – 10,00 – alle 11,30, animata dal coro parrocchiale. Nel pomeriggio, alle ore 17,00 e alle ore 18,30, animata dal coro parrocchiale. Data l’emergenza pandemia , il parroco ricorda che in tutte le celebrazioni dovranno essere rispettate le norme Anti-Covid in vigore.