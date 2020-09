MUSSOMELI – Sono state effettuate nella giornata di ieri le operazioni di sanificazione dei locali scolastici di via Pola, via Madonna di Fatima e via Concetto Marchesi utilizzati domenica e lunedì scorso come seggi elettorali. Gli alunni, pertanto, potranno rientrare in piena sicurezza a scuola secondo il calendario indicato dalla dirigente scolastica.