MUSSOMELI , 108^ Antica Fiera del Castello – Edizione Fotografica

MUSSOMELI – In occasione della ricorrenza della tradizionale Antica fiera del Castello dell’1 e 2 settembre c’è una nota del primo cittadino Catania: “Cari Concittadini, le norme anti-Covid, l’ultimo decreto ministeriale e la prudenza a garanzia e tutela della salute dei cittadini ha spinto l’Amministrazione Comunale in accordo con l’Associazione Antica Fiera del Castello e la Proloco di Mussomeli a non realizzare quest’anno la fiera con le modalità e l’imponenza che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni.

Abbiamo, nostro malgrado, dovuto dare appuntamento al prossimo anno ai tanti allevatori, alle tante aziende agricole e ai tanti operatori economici che avevano già manifestato il loro interesse a partecipare alla edizione di quest’anno.

La tutela della salute dei nostri concittadini ha tuttavia la priorità su ogni cosa ed il rischio che persone e visitatori che vengono da fuori potessero far partire qualche focolaio ci ha convinti a rimandare al prossimo anno.

Abbiamo tuttavia voluto realizzare, anche simbolicamente, un breve video con rassegna fotografica delle ultime edizioni per celebrare la 108 edizione della fiera e ricordare un caro amico della nostra comunità assai legato alla fiera ed alle sue tradizioni, il prof. Giuseppe Indovina.

Questo importante evento tornerà più forte ed imponente il prossimo anno.

Un grazie a tutti coloro che in questi anni hanno contribuito alla sua realizzazione ed al suo rilancio”.