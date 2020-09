Milena. Scade domani il termine per la concessione di buoni spesa per famiglie bisognose.

MILENA. Scade domani 4 settembre il termine per la concessione di buoni spesa sotto forma di voucher a favore di soggetti e nuclei familiari in stato di bisogno a causa dell’emergenza socioassistenziale da Covid 19.

Nel contempo, il sindaco ha anche riaperto i termini della manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte interessate alla fornitura dei generi e prodotti di prima necessità tramite gli stessi voucher destinati a famiglie e soggetti bisognosi.

Il termine per la presentazione delle istanze al Comune è stato fissato per il 4 settembre alle 12,30.

I buoni spesa saranno distribuiti a patto che i beneficiari siano in regola con i requisiti, e saranno di 300 euro per un nucleo composto da una sola persona; 400 euro per 2 persone; 600 euro per 3 persone; 700 euro per 4 persone; 800 euro per un nucleo di 5 o più persone.

Per usufruirne non si dovrà percepire alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari né essere destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico come reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, Cig e pensione.

Il secondo invito è rivolto alle ditte interessate a fornire alle persone bisognose i prodotti acquistabili con i voucher che saranno consegnati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Milena ai cittadini richiedenti, aventi diritto, che sceglieranno gli esercenti commerciali inseriti nell’apposito elenco.

I due avvisi sono pubblicati sul sito comunale www.comune.milena.cl.it.