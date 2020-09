Incontro rotariano: “Crescere Insieme” alla 5^ edizione

(Dal Rotary Club Mussomeli) – Nella splendida cornice di Villa Monica, sede operativa dell’attività di Commercialista del nostro socio Roberto Di Leo, si è svolta giovedì scorso la 5° edizione dell’Evento Crescere Insieme, fortemente voluta da Giuseppe Baglio, Presidente del Rotary Club Mussomeli Valle del Platani.

L’evento è stato concepito per costituire un ponte di collegamento tra le varie generazioni del Rotary ed abbattere ogni barriera di contatto e comunicazione tra giovani e meno giovani, un momento in cui l’intera famiglia parla al fine di edificare la propria crescita, di costruire il futuro, di programmare il servizio alla società, della attività per migliorare le condizioni di vita nel mondo, di prendersi cura del vivaio naturale, di curare la crescita dei leader del domani, di instaurare contatti e comunicazioni più facili ed agevoli. E’ il momento in cui i più giovani possono comprendere che questa è una vera famiglia, che i grandi hanno a cuore una sana crescita dei più giovani e vogliono agevolarla avvicinandosi al fine di “Crescere Insieme” connettendo l’Interact (soci di età compresa tra i 12 ed i 18 anni), il Rotaract (soci di età compresa tra i 18 ed i 30 anni) ed il Rotary (soci di età superiore ai 30 anni) riunendo la grande famiglia del Rotary con l’obiettivo di svolgere una tavola rotonda aperta a tutti i contributi al fine di migliorare le relazioni tra tutti i soci dei tre diversi organismi associativi.

Sono intervenute le massime autorità del Rotary; insieme a Gaetano Lo Cicero, Governatore Distrettuale nell’anno sociale che ha dato i natali all’evento insieme al Presidente pro-tempore del Club di Mussomeli Gero Ferlisi, che ne ha avuto la grande intuizione, è intervenuta Giorgia Cicero, componente del Rotaract di Mussomeli e Rappresentante Distrettuale del Rotaract, Amalia Guzzardi, Rappresentante Distrettuale dell’Interact con Alessandro Rossi, brillante Prefetto Distrettuale, Alessandro Mingoia, Presidente del Rotaract e Francesca Taibi, Presidente dell’Interact.

In merito al programma Youth Exchange, ha relazionato Orsola Cacicia, Presidente della Commissione Distrettuale Youth Exchange. Brillante la relazione sulla Leadership dei giovani svolta dal Prof. Emilio Giammusso, socio Onorario del Club di Mussomeli e P.R.D. del Rotaract. Numerosi gli interventi dei numerosissimi giovani presenti accolti in un ideale abbraccio dal Club padrino a sugello della riunione della grande famiglia Rotariana. E’ seguito un momento conviviale con la condivisione di un aperitivo rinforzato musicale nel rigidissimo rispetto del protocollo e delle linee guida per l’efficace prevenzione anti Covid-19. (Il Presidente Giuseppe Baglio)