Il cantautore mussomelese Gero Riggio a Cosenza ospite del “Soundbocs”

Dal 6 al 12 Settembre, il cantautore GERO RIGGIO già vincitore negli anni passati del Premio “Musica contro le mafie” e del premio Speciale “Polizia Moderna” che gli hanno permesso di vivere esperienze artistiche e civili di grande richiamo nazionale, sarà ancora protagonista di un progetto parallelo e ambizioso quale SOUNDBOCS, la prima residenza artistica a sfondo civile mai realizzata in Italia.

Infattti Gero è stato scelto dalla commissione artistica, tra i 10 residenti che vivranno per due settimane (cinque residenti a settimana) nel villaggio “Bocsart” di Cosenza e avranno a disposizione questo tempo per creare e promuovere musica attraverso delle tematiche ben precise, esperienza che vedrà impegnati i protagonisti 24 ore al giorno.

Gli artisti saranno seguiti costantemente da personaggi di spicco del Mondo della Musica e della Discografia, quali Cecilia Cesario (Vocal Coach) Vladimir Costabile (Technical Coach) Stefano Amato (Producer Coach) Gennaro de Rosa (Content Coach). L’Esperienza sarà strutturata in tre fasi: INCONTRI CON L’ESTERNO, REALIZZAZIONE CREATIVA e RECORDING. Gli artisti durante la settimana racconteranno la propria esperienza nel SOUNDBOCS DIARY che successivamente verrà pubblicato in un libro. Avranno la possibilità di esibirsi in un concerto Finale e successivamente di essere premiati da una giuria di “millenials” formata da ragazzi delle scuole di tutta Italia.

Tra i vari ospiti che arricchiranno le settimane di Soundbocs, ci saranno Luisa Impastato (Presidente Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato) Vincenzo Russolillo (event manager e Presidente di Casa Sanremo) Daniela Serra (esperta in marketing e comunicazione) Massimo Bonelli (Direttore Artistico del Primo Maggio Roma e figura di spicco del management musicale) Nicolo Zaganelli (esperto di Digital marketing e collaboratore delle grandi major e agenzie live) Pino Gagliardi (Direttore editoriale di TIMMUSIC) Marcello Ravveduto (tra le figure di spicco del Digital Public History) il rapper Kiave, il cantautore Maurizio Capone, l’attrice Annalisa Insardà e poi ancora Demetrio Chiappa (esperto di Diritto in ambito musicale)Stefania Giuffrè (Pratica ed Etica del management musicale: dalla Persona all’Artista e viceversa) l’istrionica Roberta Rei (giornalista de Le Iene) e infine il musicista Roy Paci che si occuperà di spiegare “il Potere della Musica nella diffusione di Buone Idee e Buone Prassi.” (Simona Genco)